غدًا.. شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في العين بالعاصمة الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يجري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدا الثلاثاء، عملية جراحية بالعين، في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.
يأتي ذلك استكمالا للرحلة العلاجية التي بدأها فضيلة الإمام الأكبر في شهر يوليو الماضي، والتي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.
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