لتفقد مركز خدمات المستثمرين.. مدبولي يصل إلى المنطقة الحرة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى المنطقة الحرة بمدينة نصر؛ لتفقد مركز خدمات المستثمرين، وأعمال تطوير المنطقة الحرة، برفقة عدد من الوزراء. وشهدت المنطقة تحديثًا وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

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