أسبوع بدون أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري، بداية من الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، موضحة أن البلاد لن تشهد فرصًا لسقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت شاكر في تصريح لـ"الخليج 365" إن الطقس خلال الأيام المذكورة، سيكون مستقر على أغلب الأنحاء، وسيشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة دون سقوط أمطار، وسيشعر المواطنين بذلك أكثر أثناء فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أن فصل الخريف سيبدأ رسميًا يوم 23 سبتمبر الحالي، طبقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويتسم هذا الفصل بحالة طقس رائعة تشهدها البلاد، منوهة إلى وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة، مع التأكيد على عدم وجود ظاهرة غريبة خلال هذه الأيام.