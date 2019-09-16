أسعار الذهب العالمية تعود للارتفاع تأثرًا بالهجوم على أرامكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قفز سعر الذهب 1% اليوم الاثنين، إذ أدت الهجمات على منشآتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة وعززت الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب 1% في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. ونزلت الأسعار 1.2% في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8% إلى 1511.40 دولار للأوقية.

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وقال جيفري هالي المحلل في أواندا إن الهجمات علي منشآت نفط سعودية أدى إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة، بحسب الوكالة.

وتابع أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من اجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3% إلى 18 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 953.31 دولار.