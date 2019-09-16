إخلاء سبيل مدرس متهم بهتك عرض طفلة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل مدرس لغة عربية؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها أثناء اعطائها "درس خصوصي"، وذلك بعد انتهاء إجراءات التصالح بينه وأسرة الطفلة.

كان اللواء أحمد زكي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، تلقى إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ي.ع" 6 سنوات، يتهمون فيه "إبراهيم.ع" مدرس، بالتحرش بالطفلة ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء اعطائها "درس خصوصي".

وتبين من التحريات صحة الواقعة، فيما جرى ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 10569 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2019، إلا أن أسرة الطفلة وافقت على إجراءات التصالح، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم وحفظ التحقيقات.