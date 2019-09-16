كيم يدعو ترامب لزيارة بيونج يانج

ذكرت صحيفة "جونغ آنغ إلبو" الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ، وعقد القمة الثالثة بينهما، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

أضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر عدة، أن هذه الدعوة تضمنتها رسالة استلمها ترامب في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن كيم اقترح على الرئيس الأمريكي

إجراء الجولة الثالثة من مفاوضات القمة، دون أن يتضح ما إذا كان ترامب رد على هذه الرسالة أم لا.

كان ترامب أكد أنه تلقى في 8 أغسطس "رسالة جميلة" من كيم، معربًا عن اعتقاده بأنه سيكون هنالك لقاء آخر بينهما.

كما أعلن ترامب، الخميس الماضي، أنه سيكون مستعدًا

للقاء كيم لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام، وذلك بعد أن أعلنت بيونغ يانغ قبل أسبوع، أنها تريد استئناف المفاوضات مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وإلغاء العقوبات الأمريكية في أواخر سبتمبر الجاري.

يذكر أن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ لا تزال متعثرة بعد فشل قمة ترامب-كيم في فيتنام في فبراير الماضي، وإن كان الزعيمان عقدا لقاءً قصيرًا على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو.