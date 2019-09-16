الكويت تجدد رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية

جددت دولة الكويت إدانتها ورفضها التصريحات والممارسات الاستفزازية للسلطة الاسرائيلية القائمة بالاحتلال والتي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية لها.

جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث (إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات) والمنعقد في جدة.

وقال ان سلطة الاحتلال الاسرائيلي تسعى إلى تغيير الطابع الديموغرافي والتاريخي والقانوني لدولة فلسطين بما فيها القدس الشريف مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا واعتداء خطيرا على حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني لاسيما تقويض وتهديد الجهود الدولية الرامية لإحلال عملية السلام العادل والشامل.

وأكد ايضا ادانة الكويت للهجمات الإسرائيلية واعمال العنف ضد المدنيين والمتمثلة بالغارات والضربات الجوية لمواقع في شمال ووسط قطاع غزة على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف ان هذا الاجتماع الاستثنائي الهام يأتي في ظل استمرار وتوالي الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة والتي