احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن قرار شن عملية عسكرية في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب كانت ستكون لها عواقب بعيدة المدى، تصل إلى خوض حرب مفتوحة مع حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وأوقف نتانياهو العملية العسكرية ضد القطاع بعد رأي المدعي العام، أفيهاي ماندلبليت، الذي قال إن هذا القرار يجب أن يتم بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وأكد المدعي العام الإسرائيلي أنه “لا يحق لرئيس الوزراء اتخاذ قرارا بشكل منفرد قد يؤدي إلى اندلاع حرب”، وفق ما ذكرت الصحيفة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن أوساط واسعة في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وتحديدا في الجيش الإسرائيلي، قولها إنها عارضت رأي نتانياهو بشن حرب على قطاع غزة.
وينص القانون الإسرائيلي على تخويل الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل باتخاذ قرار شن أي عملية عسكرية مهمة وذات أهداف واضحة.
وحاول نتانياهو سابقا إقرار قانون يسمح لرئيس الحكومة ووزير الدفاع باتخاذ قرار الحرب والسلم، حيث يتولى نتانياهو الحقيبتين الآن.
المصدر سكاي نيوز عربية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: نتانياهو تراجع عن ضرب غزة باللحظة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.