كيم دعوة ترمب مرّة ثانية لزيارة بيونغ يانغ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 سبتمبر 2019 10:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ذكرت صحيفة كورية جنوبية، الاثنين، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة بيونغ يانغ في رسالة بعثها في آب.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث عمليات إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع، وهذه الرسالة الثانية، التي يتلقاها ترمب من كيم الشهر الماضي وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وأوضحت صحيفة جونغانغ إيلبو أن كيم تحدث في الرسالة الثانية، التي نقلها إلى ترمب في الأسبوع الثالث من آب عن استعداده للقاء ترمب لحضور قمة أخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

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وتعثرت المفاوضات الرامية إلى تفكيك برنامج بيونغ يانغ النووي وبرنامجها الصاروخي منذ انهيار اجتماع قمة ثانية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي في العاصمة الفيتنامية هانوي في شباط الماضي.

والتقى ترمب وكيم مجددا في حزيران عند الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل، لكن المحادثات لم تعقد.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب على صواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الماضية احتجاجاً على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مما عقد استئناف المحادثات.

المصدر سكاي نيوز