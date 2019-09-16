إيران تنفي مجددا.. “لا علاقة لنا بهجمات أرامكو”

كررت إيران الإثنين نفيها الضلوع بالهجمات التي استهدفت السبت منشأتين للنفط في السعودية. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن إيران نفت الاثنين الاتهامات بأن لها دورا في الهجمات على منشآت أرامكو، واصفة إياها بـ “غير مقبولة”، بعد أن قال مسؤول أميركي كبير إن إيران تقف وراء تلك الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني “نستنكر هذه الاتهامات ونعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق”.

وكان مسؤول أميركي أبلغ الصحفيين مساء الأحد بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يوم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت المسؤولية عنها.

في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” للرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران المسؤولية عنه. وقال في تغريدة على تويتر إن “إمدادات النفط في السعودية تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للرد بناء على عملية التحقّق، لكننا ننتظر من المملكة أن تُخبرنا مَن تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وبأي أشكال سنمضي قدمًا”.

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يذكر أن موسوي كان نفى الأحد أيضاً تلك الاتهامات، ووصفها بـ “الفارغة”. وأضاف أن “مثل هذه الاتهامات عديمة الجدوى.. لا معنى لها وغير مفهومة”.

المصدر: العربية.نت- وكالات