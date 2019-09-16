جديد انتهاكات الحوثي.. دورات إجبارية لأمناء صنعاء

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لا تزال انتهاكات ميليشيات الحوثي مستمرة في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق اليمنية الخاضعة لسلطتها، فبعد إخضاعها العديد من الأطفال وطلاب المدارس إلى دورات “أيديولوجية وقتالية”، فرضت ميليشيات الحوثي دورات طائفية تحت مسمى “ثقافية” على الأمناء الشرعيين في الأحياء السكنية في صنعاء، بحسب ما أفادت مصادر محلية لوكالة “خبر” اليمنية.

وأوضحت تلك المصادر أن مشرفي ميليشيات الحوثي أجبروا الأمناء الشرعيين في الأحياء والحارات بالعاصمة صنعاء على حضور دورات “ثقافية” تتضمن نهج الحوثيين. وأضافت أن الدورة عبارة عن تعبئة أيديولوجية تستمر لمدة عشرة أيام.

كما كشفت أن الميليشيات تدرس خلال الدورة ملازم “حسين الحوثي”، وتجبر الأمناء على الاستماع إلى محاضرات عبدالملك الحوثي وشقيقه.

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إلى ذلك، تعمد إلى إجبار السكان والكوادر التعليمية وكافة موظفي الدولة والطلاب على حضور دورات تنظمها بشكل متواصل في محاولة للتأثير على الهوية اليمنية الوطنية.

المصدر: – العربية.نت