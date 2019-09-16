صواريخ إيرانية في هجمات “أرامكو”

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اتهم مسؤول أميركي كبير، إيران بإطلاق أكثر من 12 صاروخ كروز و20 طائرات مسيّرة ضد منشآت “أرامكو” النفطية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه قناة ABC الأميركية.
وقال “ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرك وبصورة كاملة ان إيران وراء الهجوم، وينتظر تحقيقات السعودية”.
إلى ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تبحث جدّياً في ردّ عسكري على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة “ارامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية على رغم تريث بعض المسؤولين في البنتاغون، ودعوتهم للحذر.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي، رفض ذكر اسمه، قوله إن واشنطن تعمل فعلياً بناءً على “فرضية” أن الهجوم لم يأتِ من اليمن.
كما أفادت الصحيفة أن “الإدارة الأميركية ترجح ألا تكون تلك الهجمات انطلقت من اليمن، ما يعني أن الحوثيين غير متورطين في الهجمات أو لم ينفذوها من تلقاء أنفسهم”، وفقًا لما أكده مسؤول أميركي مطلع على المناقشات الجارية.
المصدر وكالات
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