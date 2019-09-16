كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: "جونسون" يؤمن بصفقة خروج بريطانيا في غضون أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرر رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، في وقت سابق من هذا الأسبوع - بعد فشل محاولته لإجراء انتخابات مبكرة مرة أخرى في البرلمان البريطاني - أنه سيبذل كل ما في وسعه لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد أن إدارته لن تطلب من بروكسل تمديد تاريخ الانسحاب في 31 أكتوبر.

يتوجه بوريس جونسون إلى لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، في أول لقاء له مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

ويعتقد رئيس الوزراء البريطاني، أنه بإمكانه توقيع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل.

ووفقًا لتقرير إعلامي، قال "جونسون"، إنه يريد "إنجاز هذا الشيء" حتى تتمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي "على طريق أكثر إشراقًا وأكثر مرحًا وأكثر ثقة وعالمية".

تم تأجيل البرلمان البريطاني حتى 14 أكتوبر في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، مباشرة بعد رفض اقتراح "جونسون" بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاءت هزيمة "جونسون" بعد ساعات من موافقة الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون، مما حال دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة في أواخر أكتوبر. وتم اعتماد مشروع القانون، الذي أطلق عليه رئيس الوزراء "مشروع الاستسلام"، ثم أقره مجلس اللوردات.

وخلال المناقشات التي جرت في البرلمان، اقترح "جونسون" إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، لكن تم رفض دعوته. في الأسبوع الماضي، وافق المجلس الأعلى على مشروع القانون، مما اضطر "جونسون" إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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بعد هزيمته الأخيرة، تعهد "جونسون" مرة أخرى ببذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن حكومته لن تطلب من بروكسل تمديد تاريخ الانسحاب.

منذ بداية ولايته، تعهد "جونسون"، مرارًا وتكرارًا، بأن المملكة المتحدة ستنسحب من الكتلة في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة. وأصر رئيس الوزراء على ضرورة استبعاد خطة الدعم من اتفاق لندن - بروكسل المتفق عليه مسبقًا.

لكن زعماء الاتحاد الأوروبي عارضوا مراجعة الاتفاقية الموقعة. ثم أعلن "جونسون" عن استعداده لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة، مضيفًا أنه سيحاول مع ذلك إعادة التفاوض على الصفقة مع الاتحاد الأوروبي.

صوتت المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي في العام 2016 ولكن تم تأخير الانسحاب عدة مرات. بعد أن فشلت رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي، في وضع خطة مقبولة لمغادرة الكتلة بحلول 29 مارس من هذا العام، وتم تأجيل الموعد النهائي إلى 31 أكتوبر.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نفى يوم الخميس الماضي، الكذب على الملكة إليزابيث بسبب أسباب تعليق البرلمان البريطاني بعد أن قضت محكمة بأن قراره غير قانوني ودعا المعارضون إلى استدعاء النواب لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن فاز "جونسون" بالوظيفة العليا في يوليو، انفجرت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشراسة أكبر، تاركة المستثمرين والحلفاء في حيرة من مجموعة من القرارات التي دفعت بنهاية النظام السياسي المستقر مرة واحدة.

وتم تأجيل البرلمان - تعليقه - يوم الاثنين الماضي حتى 14 أكتوبر، وهي خطوة قال معارضو "جونسون" إنها تهدف إلى إحباط محاولاتهم لفحص خططه لمغادرة الاتحاد الأوروبي والسماح له بالدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر.

وقضت محكمة الاستئناف العليا في اسكتلندا يوم الأربعاء الماضي، أن الإيقاف لم يكن قانونيًا وكان يهدف إلى تحفيز المشرعين، مما دفع المعارضين للتشكيك فيما إذا كان "جونسون" قد كذب على الملكة إليزابيث، أطول ملوك العالم في الحكم، والتي يجب عليها أن تأمر رسميًا بالاختصاص.