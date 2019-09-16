كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنتقد الاتهامات بشأن هجمات النفط السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على إيران، بشأن الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة على منشآت النفط السعودية، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها "سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني"؛ وتنفي إيران أي لها دور في الحادث.

وأثارت الاتهامات بشأن دور طهران المزعوم في هجمات نهاية الأسبوع على مصنع للنفط وحقل النفط السعودي، غضب وزارة الخارجية الإيرانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الاثنين: "هذه الادعاءات تدين باعتبارها غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة"

في الساعات الأولى من يوم السبت، استُهدف مصنعان من أرامكو السعودية فيما وصفته السلطات المحلية بهجوم بدون طيار، مما أدى إلى اشتعال النار في منشآت النفط ودفع المملكة إلى إيقاف حوالي نصف إنتاجها الخام.

رد فعل المسؤولين الأمريكيين على الهجوم

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن" ووجه أصابع الاتهام إلى إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقل استعدادًا، قائلًا، إن الولايات المتحدة كانت "مغلقة ومحملة حسب التحقق" من الجاني وتنتظر التحقق من السعودية، التي لم تذكر أي أسماء حتى الآن.

لم يذكر "ترامب"، إيران أو يحدد ما إذا كان الخيار العسكري مطروحًا على الطاولة؛ ومع ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة كانت تفكر في "رد عسكري خطير"، على الرغم من أن بعض المسؤولين العسكريين كانوا يحثون على ضبط النفس.

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في تقرير منفصل لم يتم تأكيده بعد، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم تكشف هويته، شبكة "أيه بي سي نيوز"، أن إيران كانت وراء الهجوم، حيث أطلقت نحو عشرة صواريخ كروز وأكثر من 20 طائرة من أراضيها لاستهداف المنشآت النفطية السعودية. ونقل عن المسؤول قوله "إنها كانت إيران. الحوثيون يدعون الفضل في شيء لم يفعلوه".

إيران تدحض الاتهامات

قال عباس موسوي، في وقت سابق، إن "مثل هذه التعليقات والإجراءات [الأمريكية] أقرب إلى المؤامرات التي دبرتها أجهزة خدمات الاستخبارات والسرية لإلحاق الضرر بصورة دولة ما تمهيدًا لسلسلة من الإجراءات [العدائية] في المستقبل ["].

ردد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف البيان، قائلاً، إن سياسة "أقصى ضغط" لإدارة "ترامب" قد تحولت إلى "مخادعة قصوى".

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

في حين أكد الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالمملكة.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "الولايات المتحدة تندد بقوة بهجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة. العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تعمق فقط الصراع وانعدام الثقة".