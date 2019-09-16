كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من زعيم كوريا الشمالية إلى ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بيونج يانج في رسالة بعثها في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث إطلاق للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع من جانب كوريا الشمالية، وهي الثانية من كيم لترامب في الشهر الماضي، وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي بين البلدين.

وقالت صحيفة "جنغانغ إيلبو" إن "كيم تحدث في الرسالة الثانية التي نقلها إلى ترامب في الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، عن استعداده للقاءه في قمة أخرى".

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، على طلبات للتعليق.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه من المحتمل أن يجتمع مرة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.

التقى الاثنان في سنغافورة وهانوي وأجريا محادثة قصيرة مؤخرًا في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. وعندما سئل ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا عن لقاء كيم مرة أخرى، قال ترامب يوم الأحد: "ربما نلتقي مرة أخرى".

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لم تتوصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق لتخلي كيم عن أسلحته النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. صرحت كوريا الشمالية اليوم الأحد بأن كيم أشرف على تجربة إطلاق "قاذفة صواريخ متعددة كبيرة جدًا تم تطويرها حديثًا" - وهو دليل آخر على ترسانة الأسلحة المتنامية.

يقول ترامب إنه غير سعيد بالاختبارات. كما اوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يعتقد أن اختبارات كوريا الشمالية الأخيرة تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي قد قام من أسابيع مضت بإطلاق عدد من الصواريخ البالستية وهو الأمر الذي فضته تماما الجارة الشمالية، فيما قال عنه ترامب أنه أمر لايضايقه بشكل شخصي حيث تجمعه علاقة صداقة مع نظيره الكوري الشمالي.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونج أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسوف يعكف على دراسة مضمونها.

ولم تذكر الوكالة الرسمية، في تقرير نشرته يوم الأحد، بالتوقيت المحلي، تفاصيل عن الرسالة لكنها قالت إن كيم وصفها بأنها "ذات مضمون ممتاز".

وتابعت الوكالة "قال كيم جونج أون إنه سينظر مليا في المضمون المثير للاهتمام".

