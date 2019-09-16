كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر إعلامية تؤكد: قطر توفر ملجأ جديد لعناصر داعش في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر إعلامية قطرية معارضة، أن قطر توفر ملجأ جديد لعناصر داعش الإرهابي الذين كانوا متواجدين في سوريا، ونقلهم إلى ليبيا لينخرطوا في صفوف ميليشيا حكومة الوفاق.

التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس

وقالت قناة مباشر قطر، في تقرير لها، أن التنظيمات الإرهابية تمتد فى طرابلس تحت غطاء سياسى من حكومة الوفاق، فى ظل دعم عسكرى ولوجيستى من نظام الحكم فى قطر .. مشيرة إلى أن هناك زيادة فى عدد العمليات الإرهابية .

وأضافت أنه تم رصد أكثر من 700 عنصر إرهابى انضموا إلى داعش فى الفترة الأخيرة داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من الأراضى السورية بتنسيق مالى ولوجستى من تميم بن حمد أمير قطر، الذى لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معتيقة بطرابلس.

ولفت التقرير، إلى أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، فى إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من المافيا القطرية وذلك بسبب مخططات تميم بن حمد راعى الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط على حد وصفها.

مذكرة حقوقية تدين الانتهاكات القطرية في ليبيا

كشفت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، الانتهاكات القطرية في ليبيا ودعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.

وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر بالمذكرة التي أصدرها مؤخرا، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

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وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي القطري-التركي، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.

وبحسب الفريق الدولي لتقصي الحقائق، فإنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.

ويمثل الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر، مؤسسة بحثية دولية مقرها مدينة لاهاي بهولندا، وتعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

شكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

على الجانب نفسه، تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد ما يصفه بـ"مثلث الشر" في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقطر وتركيا، تتهم الثلاثي بدعم المليشيات الإرهابية.

واتهم الحقوقي "مثلث الشر" بارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي، بما يمهد لوضع ملف انتهاكاته على مائدة الاتحاد الأفريقي.

وجاءت تحركات الحقوقي الليبي صوب الاتحاد الأفريقي بعد أيام من تقديمه ملفا كاملا حول تورط السراج والدوحة وأنقرة في دعم المليشيات ‏والجماعات الإرهابية، إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.