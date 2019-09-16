تونس: وفاة المغنية منيرة حمدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد صراعٍ مع المرض، توفيت المغنية التونسية، منيرة حمدي، أمس، الأحد، عن عمر ناهز 54 عامًا.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسميّة إن منيرة رحلت "بعد معاناة من المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية"، دون أن تكشف عن طبيعة مرضها.

ولدت منيرة في محافظة باجة الواقعة في الشمال الغربي التونسي، وبدأت مسيرتها الفنية في برنامج "نادي المواهب" بالتلفزيون الوطني.

وشاركت في حفل الافتتاح لمهرجان قرطاج الدولي عام 2001، ونالت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية، عام 2004.

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وتميزت الراحلة في أداء اللون الطربي، وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات التونسية والمصرية والخليجية، كما خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي "جرذان الصحراء" عام 2014، وكذلك مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "مع منيرة" على قناة "تونسنا".

وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان "اشتهرت الفقيدة بصوت طربي عذب قادر على أداء كلاسيكيات الأغنية العربية، كما عرفت بنبرة صوتية أدائية مميزة".

ونعاها عدد كبير من المغنين والملحنين والفنانين في تونس عبر شبكات التواصل الاجتماعي منهم الممثلة درة زروق والمغنية أماني السويسي.

ونعاها مواطنها، الفنان صابر الرباعي، قائلًا "ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".