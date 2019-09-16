الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة من 'ديوان الجند' في ايمن الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة من "ديوان الجند" في ايمن الموصل.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين القى القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند".
واضاف ان "احدهم جاء باعترافاته انه كان يعمل بما تسمى بكتيبة ابو عبيدة الجراح خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرا الى انه "تم القبض عليهم في منطقة رجم حديد في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
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