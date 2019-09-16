ايران: جدول أعمال روحاني لا يتضمن عقد لقاء مع ترامب

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.
وقال الموسوي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن جدول أعمال روحاني لا يتضمن عقد لقاء مع ترامب، خلال زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصعد ترامب، من لهجته إزاء إيران أمس الأحد عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية تابعة لـ "أرامكو" وأعلن أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط زائفة.
ورغم أن وزير خارجيته مايك بومبيو، كان قد أعلن صراحة الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، أن ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، دون أي "شروط مسبقة"، إلا أن ترامب قال في تغريدة أمس على موقع "تويتر" إن "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط، هذا تصريح غير صحيح مثل العادة".
وصعد ترامب، من لهجته إزاء إيران أمس الأحد عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية تابعة لـ "أرامكو" وأعلن أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط زائفة.
ورغم أن وزير خارجيته مايك بومبيو، كان قد أعلن صراحة الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، أن ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، دون أي "شروط مسبقة"، إلا أن ترامب قال في تغريدة أمس على موقع "تويتر" إن "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط، هذا تصريح غير صحيح مثل العادة".
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