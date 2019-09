بالفيديو: فرقة مياس اللبنانية تبهر العالم من على مسرح 'Britain's Got Talent'

وقد شاركت الفرقة الراقصة التي يشرف عليها المدرّب نديم شرفان في The Champions كحاملة لقب Arabs Got Talent بحيث تضم هذه النسخة البريطانية المشتركين الذين حققوا نجاحاً في مختلف نسخ Got Talent من كل انحاء العالم.وقدّمت "ميّاس" المؤلفة من 31 شابة لبنانية لوحة راقصة استثنائية على موسيقى شرقية، في أداء نال ردود فعل إيجابية من الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.

إنما للأسف لم تتأهل الفرقة اللبنانية التي رفعت اسم لبنان عاليا، الى النهائيات.