ارتفاع أسعار النفط 15% بعد هجمات السعودي

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل قبل ان تهبط الى 66.27 دولار وهي زيادة تشكل ما مقدارها اكثرمن 10% ، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل قبل ان ينخف الى 57 .37 دولار .

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وكان الهجوم على وحدتين في قلب صناعة النفط السعودية يوم السبت قد أوقف ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي خمسة في المئة تقريبا من الإمدادات العالمية.

ويتوقع خبراء ان سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها يوم الاثنين وربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت يوم السبت بسبب هجمات.