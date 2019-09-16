ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بمقدار 15 في المئة عند فتح الأسواق بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل قبل ان تهبط الى 66.27 دولار وهي زيادة تشكل ما مقدارها اكثرمن 10% ، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل قبل ان ينخف الى 57 .37 دولار .
وكان الهجوم على وحدتين في قلب صناعة النفط السعودية يوم السبت قد أوقف ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي خمسة في المئة تقريبا من الإمدادات العالمية.
ويتوقع خبراء ان سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها يوم الاثنين وربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت يوم السبت بسبب هجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط 15% بعد هجمات السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.