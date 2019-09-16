نادين نجيم تصدم جمهورها... و'القرار لم يكن سهلاً'

في خطوة مفاجئة، أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم خبر طلاقها من زوجها المهندس هادي أسمر، وذلك عبر حسابها في "تويتر"، فقالت: "القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب، بس العِشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهاللحظة، بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكراً لكل رسائلكم وبقدّر محبتكم إلنا".

وكانت انتشرت منذ أكثر من أسبوع أخبار عن طلاق نجيم بعد ظهورها في احتفال زفاف صديقتها نتالي نصرالله من دون زوجها، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول عدم وجوده معها.

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نجيم التي تزوجت عام 2012 من هادي أسمر وكان يكبرها بـ15 سنة، لديها منه طفلان هافن وجوفاني. وكانت احتفلت منذ ايام بعيد ميلاد ابنها جوفاني الخامس، بحضور زوجها، الأمر الذي اعتبره البعض رداً على شائعات الطلاق.