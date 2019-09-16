كاتب: ربّت إيران مليشياتها بلبنان والعراق وسوريا واليمن على عداء السعودية والإمارات

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

روحاني

كتب طهران - الخليج 365

قال الكاتب عبدالجليل السعيد، "يطرحُ السؤالُ الذي عنونتُ به المقال ماهية المنطق الجدلي الأعوج لأصحاب الفهم السقيم في تفسير الأحداث ومآلات الدول، ولأن العلم نقيض الجهل، والتطور يفضح الرجعية، والحكم الرشيد يعري الاستبداد والقمع، فلا بد لي أن أغوص أكثر فأكثر في طبيعة العقلية الإيرانية الهادفة لزرع الشقاق والبغضاء بين أبناء العالم العربي".



وأضاف السعيد في مقال نشره موقع "العين الإخبارية" - "فنظام الولي الفقيه منذ تأسيسه أواخر السبعينيات يعادي العرب ويحقد على دول الخليج العربي تحديداً، لأن نهضة تلك الدول وآلية النمو الاقتصادي المتسارع بها كما الخدمات والرفاهية المتوفرة للمواطنين والمقيمين تمثل لطهران حجر عثرة في تقديم النموذج الأفضل. فالشعب الإيراني بكل أطيافه وأعراقه يرى يوميات جيرانه العرب الخليجيين السعيدة، بينما يرزح المواطنون الإيرانيون بفضل سياسات الإرهاب ونشره وتصديره من قبل عصابة الملالي في مستنقع البؤس والعزلة والفقر والحاجة دون نسيان العقوبات الشاملة".

ومضى "وفي السياق نفسه، ربّت إيران مليشياتها الإرهابية في لبنان والعراق وسوريا واليمن على أبجديات هذه المنهجية، فها هو حسن نصر الله يعلن من بيروت كل يوم عداءه للسعودية والإمارات، ويفاخر بتبعيته للحرس الثوري الإرهابي الإيراني ويعد اللبنانيين بالموت والمستقبل المشؤوم والاقتصاد المدمر لأجل ولي نعمته في بلاد الفرس، ولا يشذ عن مساره الحوثي في اليمن أو قادة المليشيات بالعراق".

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وتابع "يتملك هؤلاء جميعاً الحسد والحقد الدفين على نجاح التجربة الخليجية عموماً، والسعودية الإماراتية خصوصاً، لأنها تجربة فريدة من نوعها اليوم، ترسخ مفهوم الدولة وتعزز من مكانة الهوية الوطنية، وتجعل الأوروبيين -على سبيل المثال- كما الأمريكيين يتطلعون لزيارة دبي أو بفرصة عمل بالرياض وأبوظبي أو غيرها من المدن السعودية والإماراتية الرائدة في مجالات العمل والصناعة والتكنولوجيا والازدهار المعرفي".

وشدد "فضلاً عن البرامج العلمية والتعليمية المتقدمة والتي تنشدها هاتان الدولتان من أجل شعبيهما، فميزانية الابتعاث الأكاديمي الخارجي المعتمدة للسعوديين والإماراتيين تفوق لربما موازنات دول بعينها؛ لأن حكام البلدين يدركون أهمية العلم وتأثيره في نجاح المجتمعات، وما احتفاء الدولتين والشعبين ببدء الموسم الدراسي على أراضيهما قبل أيام ببعيد عن أعين المراقبين والمتابعين.

وقال "إني كمواطن عربي ينتابني الفضول أحياناً حين أناقش الجهلة من أتباع إيران، وجُلُّهم إن لم أقل كلهم لا يجدون جواباً مقنعاً يقدمونه لي أو لغيري حين أسألهم عن مسببات تلك الكراهية، فيهربون إلى ميدان الشعارات وبطونهم خاوية، ويحدثونك عن الانتصارات وجيوبهم فارغة، ويتغنون بالعنتريات الوهمية وبيوتهم لا غذاء فيها ولا دواء.

وبين "قد تجد بين صفوفهم غالباً من يريد من السعودية والإمارات أن تحررا له أرضه وتحميا له عرضه وتصليان عنه فرضه، ويشتد هذيانه عندما يزداد عنفوانه اللفظي وهو يعلم أنه جزء من قطيع مغيب عن الواقع، سلبته إيران كل ما يملك لتحقيق أجندتها الهدامة، فلا حاضر له مشرف ولا ماضي له يُعرف، ولا عمل له يكتسب منه، ومطلوب منه دوماً أن يزهق روحه وأرواح أبنائه بغية تنفيد أطماع توسعية لا ناقة له فيها ولا جمل.

واختتم "ولا أمتدح السعوديين أو الإماراتيين أو أجاملهم حين أقول: إنهم شعوب متصالحة مع مصالحها والأصلح لها وتخطط بشكل استراتيجي ممتاز لمستقبلها كما تفلح في إنجاح حاضرها، وتعرف قيمة النعمة وتتقن شكرها، وقياداتهم الحالية تخوض غمار العمل السياسي بحنكة واقتدار للتحالف مع أمم الشرق والغرب بهدف رفعة دولهم وعزة أمتهم، ومستقبل أجمل لأجيالهم.