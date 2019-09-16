"الخليج": تونس تعيش عرساً ديمقراطياً حقيقياً

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب تونس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "توجه أكثر من سبعة ملايين تونسي إلى مراكز الاقتراع أمس لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وهي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس، والثانية بعد الثورة ويحسب للثورة التونسية أنها كرست الديمقراطية مبدأ ونهجاً في مسيرة التحول، وسبيلاً للمشاركة الشعبية في الاختيار، والانتقال السلمي للسلطات، وهو إنجاز يحسب للشعب التونسي وقواه الشعبية ومجتمعه المدني.



واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "أنه للمرة الأولى في تاريخ تونس، والعالم العربي ودول العالم الثالث ربما، من الصعب تكهن أو تقدير المرشح الأقوى والأوفر حظاً في الفوز، ذلك أن المرشحين ال 24، يخوضون منافسة غير مسبوقة للوصول إلى قصر قرطاج، منهم من هو معروف، ومنهم من هو مغمور، ومنهم من هو مستجد على الحياة السياسية، لكن متابعة الحملات الانتخابية لهؤلاء، والمناظرات التلفزيونية التي شاركوا فيها لثلاثة أيام متتالية لم تفرز مرشحاً تفوق على الآخرين.

Advertisements

وأشارت إلى أن الانتخابات يقوم بحمايتها 70 ألف شرطي، ولن تعلن نتائجها قبل يوم 17 سبتمبر الحالي، حيث يخوض بعدها اثنان من الفائزين ممن حصلوا على أكثر الأصوات، السباق النهائي إلى قصر قرطاج.

وقالت إنها في الواقع انتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد من ضبابية المشهد بين ناخبين لن يحسموا مواقفهم إلا أمام صناديق الاقتراع، ومراقبين حائرين لا يستطيعون حسم توقعاتهم، وهو أمر إيجابي، ويعطي للديمقراطية مذاقاً خاصاً ومختلفاً، ويقدم نموذجاً جديداً للاختيار الشعبي الحر. إذ درجت العادة في معظم الدول التي تجري فيها انتخابات رئاسية أن يكون الخيار بين مرشحين اثنين أو ثلاثة، لكن استطلاعات الرأي المسبقة واتجاهات الناخبين ومواقف وسائل الإعلام كانت تعطي الأفضلية لمرشح معين. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية التونسية، فنحن أمام 24 مرشحاً بتوجهات وبرامج سياسية مختلفة، ويجب اختيار الأكفأ أو الأوفر حظاً، وفي حال عدم حصول أحدهم على الأغلبية، فيتم اختيار أول اثنين لمواصلة السباق في جولة انتخابية ثانية.

وذكرت أنه من المقرر أن تشهد تونس في السادس من أكتوبر المقبل انتخابات تشريعية لاختيار 217 نائباً للبرلمان، ويرجح أن تكون قبل الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى، وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتماً بنتائج الانتخابات التشريعية.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إنه في كل الأحوال، يمكن القول إن تونس تعيش عرساً ديمقراطياً حقيقياً، من المأمول أن تتم ترجمته إنجازاً اقتصادياً متمماً للإنجاز السياسي، ينقذها من براثن أزمة اقتصادية تنعكس على أحوال الشعب التونسي.