اللجنة الدولية لحقوق الانسان: الاجتهادات السياسية لا تخدم الاستقرار المجتمعي في لبنان

أصدرت اللّجنة الدولية ل​حقوق الانسان​ في الشرق الاوسط، بياناً أشار فيه الى أن الاعتقالات الاخيرة التي حصلت في ​مطار بيروت الدولي​ على أشخاص مطلوبين قاموا بأعمال جرمية يقع وبحسب المعلومات الواردة لمكتب الشرق الاوسط ضمن القوانين المرعية الإجراء والتدابير العسكرية 303 الصادرة عن ​مديرية المخابرات​ في الجيش ال​لبنان​ي، والتي تعمل وفقاً للقوانين الدستورية والمعطيات الخاصة الأمنية للجيش اللبناني.

وذكرت اللجنة ان في هذا السياق سيعدّ مكتب مفوّض الشرق الاوسط كتابا بهذا الشأن لتوضيح الجوانب القانونية للجهات المعنية في اللجنة الدولية وخصوصاً المفوض السامي ميشال باشوليه ورئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان كولي ساك من اجل عدم الإنجرار وراء الاجتهادات السياسية التي لا تخدم الاستقرار المجتمعي في لبنان.

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