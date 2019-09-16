جنبلاط: الهجوم التخريبي بالسعودية يهدف لتدمير البنى التحتية النفطية بالخليج

رأى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، أنّ "الهجوم على المنشآت النفطيّة السعوديّة يتجاوز حرب ​اليمن​، الّتي لا بدّ من حلّها سلميًّا". وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا العمل التخريبي يهدف إلى تدمير ​البنى التحتية​ النفطية في ​الخليج​ وفي ​السعودية​، وضرب استقرار أغلب الشعوب العربية وإفقارها ومنعها من التقدّم، و​لبنان​ سيكون من أكبر المتضرّرين. إنّها مؤامرة العصر".

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