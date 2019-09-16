وهاب: الرسالة الأميركية عبر البارجة الحربية لا قيمة لها ومقرف أن يتقاطر لبنانيون للترحيب بها

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "الرسالة الأميركية عبر البارجة الحربية لا قيمة لها، فالحروب عوّدتنا أنّ الغلبة لِمَن يقاتل على الأرض، وإذا كانت للتخويف فلسنا ممّن نخاف".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الشيء المقرف أن يتقاطر بعض اللبنانيين للترحيب بها، وهذه عادة متأصّلة عندنا منذ زمن القناصل، لكنّها عادة حقيرة".
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