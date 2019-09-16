محاولة سلب فاشلة في البقاع تخللها اطلاق نار أوقع جريحا

تعرض المواطن س.ي. ​جبرايل​ ل​محاولة سلب​ فاشلة على الطريق الدولية بين حربتا وشعت، بينما كان يقود سيارته والى جانبه زوجته، حيث اعترضهم أشخاص داخل جيب "شمباني" اللون، حاولوا توقيفه لكنه تمكن من الهرب، الا أنهم أطلقوا النار عليه من سلاح حربي فأصابوا زوجته إصابة طفيفة.

وقد تمكن جبرايل من الوصول إلى مخفر نبحا.

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