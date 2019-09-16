عبدالله: الانتقال التدريجي إلى الدولة المدنية هو الحل الوحيد لبناء دولة عصرية

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "النظام الطائفي المتوارث، الّذي يتجلّى في كلّ جوانب الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة اللبنانيّة، هو العائق الأساسي أمام كلّ توجّه إصلاحي حقيقي للمؤسسات والاقتصاد في وطننا".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الانتقال التدريجي إلى الدولة المدنية يبقى هو الحلّ الوحيد لبناء دولة عصريّة".
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