قوى الأمن: تنظيم 7038 مخالفة سرعة زائدة بين 9/9 و19/9/2019

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "مفارز السير في المديرية، نظمت 7038 مخالفة ​سرعة زائدة​ خلال أسبوع اعتباراً من 9/09/2019 لغاية صباح 16/09/2019"، داعية السائقين الى ​القيادة​ بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث، والدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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