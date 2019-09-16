الشرطة القضائية توقف بالجرم المشهود مروجَين ينشطان بين منطقتي جونية وحالات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخصين _يستخدمان سيارة من دون لوحات_ بترويج المخدرات على الاوتوستراد الساحلي بين منطقة جونية وحالات، مشيرة الى أنه على الاثر، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمراقبة هذه الطريق، بحيث اشتبهت بتاريخ 13/9/2019 بسيارة نوع "نيسان ساني" لون جردوني من دون لوحات، وبطريقة خاطفة جرى ضبطها وتوقيف من على متنها وهما كل من: ح. ش. (مواليد عام 1985، لبناني)، ز. م. (مواليد عام 1997، سوري) يقومان بترويج المخدرات.
وأوضحت أنه بتفتيش السيارة ضبطت القوة 35 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين و9 اكياس بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيف، مسدس حربي و4 هواتف خليوية ومبلغ من المال. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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