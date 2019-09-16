الشرطة القضائية توقف بالجرم المشهود مروجَين ينشطان بين منطقتي جونية وحالات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه توافرت معلومات لمكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول قيام شخصين _يستخدمان ​سيارة​ من دون لوحات_ بترويج ​المخدرات​ على الاوتوستراد الساحلي بين منطقة ​جونية​ و​حالات​، مشيرة الى أنه على الاثر، قامت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمراقبة هذه الطريق، بحيث اشتبهت بتاريخ 13/9/2019 بسيارة نوع "نيسان ساني" لون جردوني من دون لوحات، وبطريقة خاطفة جرى ضبطها وتوقيف من على متنها وهما كل من: ح. ش. (مواليد عام 1985، لبناني)، ز. م. (مواليد عام 1997، سوري) يقومان بترويج المخدرات.

وأوضحت أنه بتفتيش السيارة ضبطت القوة 35 علبة بلاستيكية تحتوي مادة ​الكوكايين​ و9 اكياس بداخلها كمية من مادة ​حشيشة الكيف​، مسدس حربي و4 هواتف خليوية ومبلغ من ​المال​. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.