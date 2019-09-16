الغارديان: التوصل لاتفاق سلام مع إيران يحد من قدرة الميليشيات أصبح أمرا غير محتمل

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحليل لباتريك وينتور، بعنوان "التوصّل إلى اتفاق سلام مع ​إيران​ يحدّ من قدرة الميليشيات أصبح أمرًا غير محتمل"، إلى أنّ "التصريح الجريء لوزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أنّ إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتين سعوديَتين للنفط، لم يأت مدعومًا بأدلّة، ولكنّه يخمد أيّ احتمال بأنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيبحث أيّ لقاء مع ​طهران​ في القريب العاجل، أو أن يجري مباحثات تمهّد للسلام مع جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)".

وأوضحت أنّ "حتّى هذه اللحظة، لم توجّه ​أوروبا​ أصابع الاتهام لأيّ جانب، وأنّ ​بريطانيا​ في تصريحها الّذي أدان الهجوم، لم توجّه اللوم بصورة مباشرة إلى إيران، ولكنّها دعت فقط "الحوثيين" إلى أن يكفّوا عن أنشطتهم".