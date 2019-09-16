الغارديان: التوصل لاتفاق سلام مع إيران يحد من قدرة الميليشيات أصبح أمرا غير محتمل

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحليل لباتريك وينتور، بعنوان "التوصّل إلى اتفاق سلام مع إيران يحدّ من قدرة الميليشيات أصبح أمرًا غير محتمل"، إلى أنّ "التصريح الجريء لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّ إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتين سعوديَتين للنفط، لم يأت مدعومًا بأدلّة، ولكنّه يخمد أيّ احتمال بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث أيّ لقاء مع طهران في القريب العاجل، أو أن يجري مباحثات تمهّد للسلام مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)".
وأوضحت أنّ "حتّى هذه اللحظة، لم توجّه أوروبا أصابع الاتهام لأيّ جانب، وأنّ بريطانيا في تصريحها الّذي أدان الهجوم، لم توجّه اللوم بصورة مباشرة إلى إيران، ولكنّها دعت فقط "الحوثيين" إلى أن يكفّوا عن أنشطتهم".
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