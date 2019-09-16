صحيفة كورية جنوبية: كيم دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ

ذكرت صحيفة "جونغ آنغ إلبو" الكورية الجنوبية،أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة بيونغ يانغ، وعقد القمة الثالثة بينهما. وأضافت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر أن هذه الدعوة تضمنتها رسالة استلمها ترامب في آب الماضي، مشيرة إلى أن كيم اقترح على ترامب إجراء الجولة الثالثة من مفاوضات القمة، دون أن يتضح ما إذا كان ترامب قد رد على هذه الرسالة أم لا.

وكان ترامب أكد أنه تلقى في 8 آب "رسالة جميلة" من كيم، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هنالك لقاء آخر بينهما.

كما أعلن ترامب الخميس الماضي، أنه سيكون مستعدا للقاء كيم لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام، وذلك بعد أن أبدت بيونغ يانغ قبل أسبوع، رغبتها باستئناف المفاوضات مع واشنطن حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وإلغاء العقوبات الأميركية في أواخر أيلول الحالي.