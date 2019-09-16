مقتل ستة جنود في الكاميرون بهجوم لعناصر بوكو حرام

أعلنت السلطات ​الكاميرون​ية "مقتل ستة جنود في هجوم شنّه عناصر جماعة "​بوكو حرام​" في شمال الكاميرون".

وكشف مسؤولان في الإدارة المحلية وضابط في الجيش، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "تسعة جنود أُصيبوا بجروح في الهجوم الّذي استهدف موقعًا عسكريًّا في منطقة بحيرة تشاد". وتقع منقطة الهجوم بالقرب من الحدود مع ​نيجيريا​.

يثذكر أنّ في 10 حزيران الماضي، قُتل 17 جنديًّا من الكاميرون في هجوم وقع في المنطقة ذاتها.

وقد أدّى تمرّد المقاتلين المتطرفين الّذي بدأ في عام 2009، إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بينما امتدّ إلى دول مجاورة وتسبّب بأزمة إنسانيّة.