خارجية إيران: اتهامنا بالهجوم على منشآت "أرامكو" غير مقبول ولا أساس له

شدّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، على أنّ "الاتهامات بشأن دور طهران في الهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​، غير مقبولة ولا أساس لها".

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