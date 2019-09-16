تمكن علماء الطب الجنائي في المكسيك من التعرف على 44 جثة مدفونة في بئر في إقليم جاليسكو.
وكانت البقايا البشرية التي عثر عليها خارج مدينة غوادالاجارا قد أخفيت في 119 كيسا أسود.
واكتشفت البقايا البشرية في وقت سابق من الشهر الجاري حين بدأ سكان المنطقة الشكوى من وجود رائحة كريهة.
يذكر أن جاليسكو هي مركز نشاط عصابات المخدرات الأشد عنفا في المكسيك، وهذا الاكتشاف لجثث آدمية هو الثاني بهذا الحجم في الإقليم هذه السنة.
كشف برج من الجماجم البشرية في المكسيك يحير العلماء Link
وكان معظم الجثث قد تعرض للتقطيع ، لذلك كان على السلطات تجميع الأعضاء من أجل التعرف على هوية الضحايا.
وبقيت بعض الأعضاء البشرية غير قابلة لتحديد هوية أصحابها.
ودعت منظمة محلية تنشط في البحث عن المفقودين الحكومة إلى إرسال مزيد من الخبراء للمساعدة في التعرف على الضحايا.
وقالت المنظمة إن أجهزة البحث الجنائي المحلية لا تملك الخبرات اللازمة للقيام بالمهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد هوية 44 جثة مدفونة في بئر بأخطر مراكز المخدرات في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.