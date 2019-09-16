شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: الإخوان استحدثت قسم "الحرب النفسية" لإطلاق الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تنظيم الإخوان يسعى بكل الطرق للتشكيك فى أى إنجاز تحققه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجماعة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التي تدار من الخارج ، لكن الذي لا يعرفه أحد أن الإخوان منذ أواخر حكمهم استحدثوا قسما جديدا من أقسام الجماعة اسمه "قسم الحرب النفسية" ، مهمته إطلاق الشائعات، كان هذا القسم في بدايته مجرد لجنة من لجان القسم السياسي .

Advertisements

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا القسم الذى استحدثه الإخوان أصبح له فرع في حزب الحرية والعدالة – المنحل - ثم أصبح قسما مستقلا من أقسام الجماعة ، ثم تطور القسم وأصبح من الناحية التنظيمية يتبع التنظيم الدولي، وجعلوا له فروع في كل دولة من الدول التي لهم فيها كيانات ، مضيفا قيادات هذا الفرع متخصصة ودارسة لعلوم النفس والاجتماع والميديا والجرافيك.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.