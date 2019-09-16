العثور على 2200 جنين داخل منزل طبيب بعد وفاته!

عثرت عائلة طبيب أمريكي راحل على بقايا أكثر من 2200 جنين ميت في منزله في ولاية إلينوي، بعد أيام من وفاته.
ووفقا لما نقلته قناة “سي بي إن”، توفي الطبيب في الثالث من شتبنر الجاري، مشيرة إلى أن أفراد عائلته كانوا يبحثون في ممتلكاته عندما وجدوا الأجنة الميتة.
وقالت الشرطة في بيان، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على إجراء أي عمليات إجهاض في السكن الخاص بالطبيب أولريش كلوفر.
وذكرت تقارير أن كلوفر عمل في قسم النساء بمستشفى بمدينة ساوث بند، بولاية إنديانا، مشيرة إلى أنه وقفه عن العمل في 2015 بعد توجيه اتهامات له بتجاهل إبلاغ السلطات بعملية إجهاض أجراها لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما.
وأعلنت الشرطة الأمريكية أنها فتحت تحقيقا جنائيا في مسألة بقايا الأجنة الميتة التي تحفظت عليها.
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