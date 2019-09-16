اعتقال أخطر مروجي المخدرات.. صدرت في حقه 80 مذكرة بحث وطنية

تمكنت عناصر الدرك الملكي ببني ملال، صباح أمس الأحد، من توقيف شخص في الأربعينيات، صدرت في حقه 80 مذكرة بحث وطنية من طرف مصالح الدرك والأمن.

وأفادت مصادر “اليوم24″، بأن المتهم كان ينشط في ترويج المخدرات بمناطق أولاد أكناو، والفقيه بن صالح وبني ملال وأزيلال، إلى جانب عدد من المناطق المجاورة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تحريات عناصر الدرك مكنت من حجز حوالي 40 كيلوغراما من الممنوعات بحوزة المعني بالأمر، والذي يتابع أيضا بتهمة اغتصاب قاصر ببني ملال.

من جهة ثانية، أسفرت العملية أيضا، عن حجز سيارة خفيفة كانت تحمل صفائح مزورة، ومبلغ مالي كبير وكمية محدودة من مخدري الشيرا والكوكايين.