اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة وهدم منزل ومنشآت زراعية بالولجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما هدمت قوات الاحتلال منزلا ومنشآت زراعية في قرية الولجة قضاء بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 19 فلسطينيا بمداهمات في الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل واعتقلت أربعة مواطنين هم: بسام عطية الزهور ونجله أمير، عمر محمود عصافرة ومناصر محمود ابريوش، عقب اقتحام منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد جمال أبو سل، عقب اقتحام منزله في مخيم العروب، بينما في مخيم الفوار، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال الأسير المحرر سامي جنازرة، عقب اقتحام منزله.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إياد طقاطقة، عقب تفتيش منزله في بلدة بيت فجار.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، واعتقلت كلا من القيادي بحركة حماس الأسير المحرر أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر القديم، والشاب حسام الغنمة من منطقة خلة العامود، والشابين مهند سلامة ومحمد مسعود دويكات من منطقة بلاطة البلد.

كما داهمت منزل الأسير المحرر أنس حمادنة في بلدة عصيرة الشمالية، وفتشته وعاثت فيه فسادا.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت واعتقلت الشاب محمود عبد الرؤوف.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يزيد عصام ملحم ، ومعتز عماد بلاونة ، بعد أن داهمت منزليهما في قرية عنبتا.

إلى ذلك، واصلت وقات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بحجة البناء دون تراخيص، حيث هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم، منزلا، وغرفتين زراعيتين، وأسوارا، وجرفت شارعا في قرية الولجة قضاء بيت لحم.

وأفاد مواطنون بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة عين جويزة وخلة الحور، وهدمت منزلا يعود للمواطن مصطفى عبد ربه مكون من تسوية وطابق، وكذلك غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنة حليمة إسماعيل الأعرج، بحجة البناء دون تراخيص.

كما هدمت الجرافات أسوارا تحيط بمنزلي حمدي ربيع، وناصر شحادة، وجرفت طريقا تصل إلى حي الحور.