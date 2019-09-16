نجم ريال مدريد يشيد بإمكانيات سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد نجم ريال مدريد الإسباني، رافاييل فاران، بإمكانيات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل مواجهته يوم الأربعاء القادم، ضمن افتتاحية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكر فاران في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية AFP: "أتوقع أن نواجه فريقا متحفزا، فهو منافس جيد للغاية ومتكامل، وقائمته تضم لاعبين نجوم في كل الخطوط".
وأضاف المدافع الفرنسي: "ستكون مباراة من العيار الثقيل، وأتمنى أن نحصد أولى نقاطنا في دوري الأبطال".
وأشار اللاعب الدولي: "أعتقد أن بي إس جي مليء بالأسلحة ويمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط، لذا يجب أن نبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز".
ويحل الفريق المدريدي ضيفا على العملاق الباريسي بملعب حديقة الأمراء.
ويفتقد بي إس جي خدمات كل من كيليان مبابي وإدينسون كافاني للإصابة ونيمار جونيور للإيقاف، بينما لم يتحدد بعد جاهزية عناصر أخرى مثل جوليان دراكسلر وتيلو كيرير وكولين داجبا.
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