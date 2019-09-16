مانشستر يونايتد يحدد بديلا لبوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اختار بديلا لنجمه الفرنسي، بول بوغبا، في حال رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن مانشستر يونايتد استقر على الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، كي يكون بديلا للفرنسي.

ويأمل مانشستر يونايتد في موافقة ريال مدريد على عرض تصل قيمته إلى 75 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كروس.

جدير بالذكر أن بوغبا كان يعتبر أهم أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مغالاة مانشستر يونايتد في مطالبة المادية أجهضت الصفقة.

وكان كروس جدد تعاقده مع ريال مدريد في شهر أيار/مايو الماضي، حتى صيف 2023.