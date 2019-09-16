شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقاً على هجوم "أرامكو".. العميد طارق صالح: لا بد من قطع يد إيران في اليمن والان مع التفاصيل
علق عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، على الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية بالسعودية.
واعتبر طارق صالح في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" - "ان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية جاء بعد العقوبات الامريكية على ايران".
وقال "الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يأتي بعد العقوبات الأمريكية على إيران وإيران تستخدم أدواتها واذنابها وتدفع بهم للواجهه".
وتابع "لا بد من قطع يد ايران في اليمن وعلى كل القوى الوطنية ترك المعارك الجانبيه وتوحيد الجهود لتخليص الوطن والشعب من مليشيات الكهنوت الامامية".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليقاً على هجوم "أرامكو".. العميد طارق صالح: لا بد من قطع يد إيران في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.