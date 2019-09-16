شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقاً على هجوم "أرامكو".. العميد طارق صالح: لا بد من قطع يد إيران في اليمن والان مع التفاصيل

علق عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، على الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية بالسعودية.

واعتبر طارق صالح في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" - "ان الهجوم على المنشآت النفطية السعودية جاء بعد العقوبات الامريكية على ايران".

وقال "الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يأتي بعد العقوبات الأمريكية على إيران وإيران تستخدم أدواتها واذنابها وتدفع بهم للواجهه".

وتابع "لا بد من قطع يد ايران في اليمن وعلى كل القوى الوطنية ترك المعارك الجانبيه وتوحيد الجهود لتخليص الوطن والشعب من مليشيات الكهنوت الامامية".