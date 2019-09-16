شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر بن صالح: الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 12 ديسمبر والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة موجهة إلى "الامة" بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر (كانون الأول).

وقال بن صالح الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقاً للدستور "لقد قررت (...) أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019"، وهو موعد يتوافق مع المهل التي طلبها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.