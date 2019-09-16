شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بمليشيات الحرس الثوري الإيراني يهدد قواعد وحاملات الطائرات الأمريكية والان مع التفاصيل
هدد قائد في مليشيات الحرس الثوري الإيراني أمس القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية، وذلك غداة تحميل واشنطن، طهران مسؤولية مهاجمة منشآت نفطية سعودية.
وقال أمير علي حاجي زاده، قائد ما تسمى القوة "الجوفضائية" في مليشيات الحرس الثوري: "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".
ونسبت وكالة تسنيم الإيرانية لزاده أيضا: "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة".
وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.
وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".
و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد بمليشيات الحرس الثوري الإيراني يهدد قواعد وحاملات الطائرات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.