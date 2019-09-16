شكرا لقرائتكم خبر عن " ليندسي جراهام" يدعو إدارة ترامب لدراسة ضرب منشآت نفطية إيرانية والان مع التفاصيل

طالب السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، إدارة الرئيس دونالد ترامب بدراسة توجيه ضربة للمصافي النفطية الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استهداف معامل شركة أرامكو السعودية بطائرات مسيرة.

وعلق جراهام في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" قائلاً: "إيران لن تتوقف عن سلوكها السيئ حتى تصبح العواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها النفطية، الأمر الذي سيكسر ظهر النظام".

وأضاف: "حان الوقت لتدرس الولايات المتحدة هجوماً على مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت في استفزازاتها أو زيادة تخصيب اليورانيوم".

وتابع: "المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الذين هاجموا مصافي النفط السعودية مثال آخر على طريقة عبث طهران في الشرق الأوسط. النظام الإيراني ليس مهتماً بالسلام، ويسعى لامتلاك أسلحة نووية وهيمنة إقليمية".

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وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق. وأعلن التلفزيون السعودي أن صادرات المملكة النفطية مستمرة.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم على المنشآت السعودية، قائلا إنه "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".

ودعا بومبيو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإيرانية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها لضمان بقاء "إمدادات الطاقة جيدة"، مشددا على أن إيران هي المسؤولة عن العدوان على إمدادات الطاقة.