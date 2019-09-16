الان تتابع الكرملين: سنرى ما يحدث في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 9:09 ص, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قبل اتخاذ أي قرار بشان إنتاج النفط الروسي موسكو- الخليج 365: قال متحدث باسم الكرملين أنه يتعين أن نرى ما يحدث في السعودية قبل اتخاذ أي قرار بشان إنتاج النفط الروسي

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