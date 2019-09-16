عبد القادر بن صالح: الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 12 ديسمبر

Advertisements الإثنين 16 سبتمبر 2019 عبد القادر بن صالح كتب متابعات_الخليج 365 أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة موجهة إلى "الامة" بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر (كانون الأول).

Advertisements وقال بن صالح الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقاً للدستور "لقد قررت (...) أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019"، وهو موعد يتوافق مع المهل التي طلبها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. Advertisements

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