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عبد القادر بن صالح: الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 12 ديسمبر

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

عبد القادر بن صالح

عبد القادر بن صالح

عبد القادر بن صالح: الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 12 ديسمبر

كتب

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة موجهة إلى "الامة" بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر (كانون الأول).

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وقال بن صالح الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقاً للدستور "لقد قررت (...) أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019"، وهو موعد يتوافق مع المهل التي طلبها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

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