قائد بمليشيات الحرس الثوري الإيراني يهدد قواعد وحاملات الطائرات الأمريكية

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
هدد قائد في مليشيات الحرس الثوري الإيراني أمس القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية، وذلك غداة تحميل واشنطن، طهران مسؤولية مهاجمة منشآت نفطية سعودية.
وقال أمير علي حاجي زاده، قائد ما تسمى القوة "الجوفضائية" في مليشيات الحرس الثوري: "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".
ونسبت وكالة تسنيم الإيرانية لزاده أيضا: "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة".
وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.
وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".
و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.
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