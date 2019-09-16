مستشارة بالبيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال أي هجوم إيراني على السعودية

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال أي هجوم إيراني على السعودية.



وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية، أن وزارة الطاقة في بلادها مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك غداة تحميل واشنطن، طهران مسؤولية مهاجمة منشآت نفطية سعودية.

Advertisements

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.

وقال بومبيو: "وسط كل الدعوات لعدم التصعيد مع إيران فقد شنت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة الدولية في السعودية".

وفي اليوم ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.